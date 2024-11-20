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Посольство США попереджає, що 20 листопада РФ може завдати масований удар по Україні

08:41, 20 листопада 2024
Посольство США в Україні повідомляє про отримання інформації про значну потенційну загрозу ракетного удару 20 листопада.
Посольство США попереджає, що 20 листопада РФ може завдати масований удар по Україні
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Посольство США в Україні отримало «конкретну» інформацію про можливий масований російський обстріл України, який може відбутися 20 листопада. Про це йдеться на сайті дипломатичної установи.

Посольство буде зачинено, а його працівники отримають інструкції щодо можливого укриття на місці. Посольство рекомендує громадянам США бути готовими негайно знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Також там закликають своїх громадян слідкувати за новинами в українських медіа, знайти собі укриття заздалегідь та дотримуватися вказівок українських служб у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Деталей щодо можливого удару РФ там не повідомили.

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