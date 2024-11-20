Посольство США предупреждает, что 20 ноября РФ может нанести массированный удар по Украине

Посольство США в Украине сообщает о получении информации о значительной потенциальной угрозе ракетного удара 20 ноября.

Посольство США в Украине получило «конкретную» информацию о возможном массированном российском обстреле Украины, который может состояться 20 ноября. Об этом идет речь на сайте дипломатического учреждения.

Посольство будет закрыто, а его работники получат инструкции по возможному укрытию на месте. Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно обнаружить укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Также там призывают своих граждан следить за новостями в украинских медиа, найти себе укрытие заранее и следовать указаниям украинских служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Детали о возможном ударе РФ там не сообщили.

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