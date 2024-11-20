Джо Байден дозволив постачати України протипіхотні міни, які самознищуються

Пентагон вважає, що міни — це один з найбільш корисних кроків, які можуть зробити США зараз.

Президент США Джо Байден схвалив передачу Україні американських протипіхотних мін, щоб зміцнити її захист від наступу російських окупантів. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на посадовців США.

Вказується, що адміністрація Джо Байдена «глибоко стурбована» штурмами Росії на фронті в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу притупити прогрес окупантів. Пентагон вважає, що міни — це один з найбільш корисних кроків, які можуть зробити США зараз.

Тип протипіхотних мін, які отримає Україна, називають «нестійким», бо міни самознищуються або втрачають заряд батареї впродовж кількох днів або тижнів, зменшуючи небезпеку для цивільних.

Видання наголошує, що Вашингтон не хотів давати Україні протипіхотні міни раніше через «неприйнятно високий ризик для цивільного населення». Занепокоєння висловлювати як всередині Білого дому США, так і з боку організацій контролю над озброєнням.

Український чиновник на умовах анонімності привітав таке рішення США зі словами: «Росія все одно використовує їх».

Співрозмовники видання наголосили, що українська сторона взяла на себе зобов'язання не встановлювати ці міни в густонаселених районах.

«Росія атакує українські позиції на сході хвилями військ, не звертаючи уваги на втрати, які зазнають. Отже, українці, очевидно, зазнають втрат, і все більше міст і селищ ризикують впасти. Ці міни були створені спеціально для боротьби саме з цим. Коли вони використовуються спільно з іншими боєприпасами, які ми вже постачаємо Україні, передбачається, що вони сприятимуть ефективнішій обороні», - сказав чиновник.

За словами посадовця, використання мін буде обмежено територією України. Ймовірно, ними скористаються на сході країни, адже окупанти досягли значних успіхів саме в Донецькій області, продемонструвавши швидкі темпи захоплення території. ЗСУ було важко вибудовувати міцні оборонні лінії на тлі вильотів безпілотників і невеликих штурмових груп росіян.

Нагадаємо, 17 листопада з’явилася інформація, що Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії. Проте Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

Франція та Британія після інформації про дозвіл Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow також утримуються від коментарів.

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