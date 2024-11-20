Посольство Испании в Киеве временно прекратило предоставление услуг из-за возможной атаки РФ – EFE

Испания вслед за США приостанавливает работу посольства в Киеве из-за угрозы атаки России.

20 ноября посольство Испании в Киеве не будет оказывать консульские услуги из-за «повышенного риска воздушных атак по всей Украине». О решении приостановить работу испанские дипломаты объявили после предупреждения Посольства США об угрозе массированного ракетного удара войск РФ 20 ноября, пишет EFE.

«Посольство Испании в Киеве сообщило, что не будет оказывать услуги в течение дня из-за «повышенного риска воздушных атак по всей Украине». В электронном письме, направленном проживающим в стране испанцам, посольство рекомендует им "принимать чрезвычайные меры безопасности, выполнять все рекомендации местной власти и всегда иметь в зоне досягаемости укрытие», – пишет издание.

Стоит отметить, что на официальном сайте посольства Испании пока нет информации о прекращении предоставления услуг 20 ноября.

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