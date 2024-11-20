В Киеве 11-летний парень упал из окна многоэтажки. Он погиб от полученных травм. Об этом сообщает полиция столицы.
Трагедия произошла в Дарницком районе вечером 19 ноября.
Тело парня обнаружили прохожие, после чего они сообщили об этом в полицию.
На месте работают следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции, ювенальные полицейские, судебно-медицинский эксперт и другие службы.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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