Минобороны выступило против законопроекта об увольнении с военной службы мобилизованных мужчин до 25 лет

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности решил поддержать Министерство обороны и отклонить законопроект об увольнении со службы мужчин, которым не исполнилось 25 лет, но которых успели мобилизовать.

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Как известно, в Украине мобилизационный возраст составляет 25 лет. Впрочем, ТЦК в некоторых случаях мобилизовало мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными. Дело в том, что после установления статуса «ограниченно годный» они попадали из учета призывников на учет военнообязанных. Поэтому из-за такого казуса законодательства мужчина, не достигший мобилизационного возраста, мог быть мобилизован.

В октябре 2024 года отдельные депутаты Верховной Рады, настаивая на исправлении такой довольно непонятной ситуации, смогли инициировать и поддержать в целом как закон законопроект 11379-д о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.

Этот законопроект был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому еще 15 октября, и прошло уже больше месяца, впрочем, закон до сих пор подписан Главой государства.

Закон предусматривает запрет мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанных, которые до вступления в силу закона №3621-IX об отмене статуса «ограниченно годный» были признаны по состоянию здоровья ограниченно годными в военное время. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Однако перед принятием этого закона Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности пересмотрел свое предыдущее решение и решил исключить из законопроекта норму, позволяющую уволиться со службы мужчинам 18-25 лет, которых уже успели мобилизовать.

То есть исключена норма, которой предлагалось предоставить право уволиться со службы тем, кого успели мобилизовать.

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев ранее заявил, что на закрытом заседании Минобороны и Генштаба ВСУ сообщили, что темпы мобилизации в стране для увольнения со службы этой категории недостаточны. «Просто некем их заменить», - заявил Чернев.

Для исправления уже этой ситуации (выходит, что те ребята до 25 лет, кто был мобилизован и уже служит, не смогут уволиться со службы) депутаты зарегистрировали еще один законопроект 12147, которым предлагается урегулировать право на увольнение с военной службы мобилизованных мужчин до 25 лет, которых ранее сочли ограниченно пригодными.

Однако он принят не будет.

Так, председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич 18 ноября зарегистрировал проект постановления о его отклонении.

Как отмечено в заключении комитета, проект не поддержало Министерство обороны.

В заключении Минобороны с подписью Рустема Умерова указано следующее.

«Пунктом 2 Раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона №3621-IX определено, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение 9 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона (с 4 мая 2024 г.) подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения степени годности. Военнослужащие, подпадающие под действие этого положения Закона №3621-ІХ и на время призыва на военную службу принадлежали к указанной категории граждан, в случае их признания по результатам прохождения ВЛК пригодными к военной службе продолжают (будут продолжать) ее прохождение, а те из них, которые будут признаваться непригодными к военной службе, подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья. Итоги уже проведенного повторного медицинского осмотра с целью определения степени годности военной службы свидетельствуют о преобладающей численности лиц, которые признаются годными к военной службе.

Кроме того, в случае реализации Закона, принятого на основе проекта Закона, лица, получившие право на увольнение с военной службы, сразу после обретения ими статуса военнообязанных будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации.

Следовательно, реализация вышеупомянутого предложения прогнозированно приведет к снижению укомплектованности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, что в свою очередь поставит под угрозу выполнение мер и задач по защите государства и восстановлению его территориальной целостности» - отмечает Рустем Умеров.

Ниже приводим заключение Минобороны.

Автор: Наталя Мамченко

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