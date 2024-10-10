Оснований для демобилизации военных 18-25 лет пока нет, — нардеп Чернев

Военных в возрасте 18-25 лет, пока не будут демобилизовывать, потому что их не кем заменить, отметил нардеп.

Фото: rada.gov.ua

Пока нет оснований для демобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет, которые уже служат в армии. Об этом заявил народный депутат и заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев.

По его словам, на закрытом заседании Минобороны и Генштаба ВСУ сообщили, что темпы мобилизации в стране для увольнения со службы этой категории недостаточны.

«Просто не кем их заменить», - заявил Чернев.

Он добавил, что если будут соответствующие показатели мобилизации, тогда будет рассматриваться и вопрос демобилизации.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.

Кроме того сообщалось, что Комитет по нацбезопасности исключил из законопроекта 11379-д право на увольнение уже мобилизованных до 25 лет ограниченно годных мужчин.

Добавим, Львовский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК о призыве забронированного 23-летнего мужчины на военную службу и обязал воинскую часть исключить солдата из списков личного состава.

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