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Верховна Рада ухвалила закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років

11:03, 9 жовтня 2024
Але вже мобілізовані до 25 років обмежено придатні чоловіки не зможуть звільнитися зі служби.
Верховна Рада ухвалила закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років
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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 11379-д про заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

Він передбачає заборону мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язаних, які до набрання чинності законом №3621-IX про скасування статусу «обмежено придатний» були визнані за станом здоров’я обмежено придатними у воєнний час. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Втім, слід зазначити, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки переглянув своє попереднє рішення і вирішив виключити із законопроекту норму, яка дозволяла звільнитися зі служби чоловікам 18-25 років, яких вже встигли мобілізувати.

Тобто, виключено норму, якою пропонувалося надати право звільнитися зі служби тим, кого встигли мобілізувати.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ начальника ТЦК про призов заброньованого 23-річного чоловіка на військову службу і зобов`язав військову частину виключити солдата зі списків особового складу.

Вочевидь, мобілізованим до 25 років всупереч логіці законодавства про призовний вік чоловікам доведеться йти шляхом судових оскаржень.

Автор: Наталя Мамченко

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