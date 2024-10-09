Понад 2000 поправок подано до Державного бюджету на 2025 рік — Роксолана Підласа

Наразі триває опрацювання поправок в бюджетному комітеті, після чого в кінці жовтня очікується голосування законопроекту в першому читанні.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що ухвалення бюджету на наступний рік наразі знаходиться на етапі розгляду поправок в бюджетному комітеті. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

«Ми звели таблицю. Бачимо, що народні депутати у цьому році подали понад 2000 поправок в державний бюджет, це десь на 400 більше, ніж в минулому році, і наступний тиждень ми будемо їх розглядати у комітеті з питань бюджету. Після цього, в кінці жовтня, планується розгляд в першому читанні в сесійній залі Верховної Ради і в кінці листопада – голосування в другому читанні і в цілому», - сказала вона.

Раніше ми писали, що Верховна Рада доопрацює законопроект, яким пропонується дати додаткове фінансування Державній судовій адміністрації.

Додамо, парламентський комітет з питань правової політики пропонує врахувати додаткові видатки на судову владу в розмірі 14,99 млрд грн.

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