До сервісних центрів МВС передали повноваження з реєстрації та обліку великотонажного транспорту

Йдеться про реєстрацію та облік великовантажних транспортних засобів, іншої технологічної техніки (бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельні машини).

Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий закон № 9219, який на законодавчому рівні регулює передачу повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів, іншої технологічної техніки (бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельні машини тощо) від Державної служби України з питань праці до сервісних центрів МВС.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного після його офіційного опублікування. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

За словами заступника Міністра МВС Богдана Драп’ятого, в Україні функціонують 144 територіальних сервісних центрів МВС, а передача повноважень з реєстрації та обліку великотонажної техніки до їх компетенції дозволить громадянам та юридичним особам швидше і зручніше отримувати відповідні послуги.

Він також зауважив, що МВС та Головний сервісний центр вже розпочали підготовку для впровадження нових послуг.

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