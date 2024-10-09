На Житомирщині засудили військового, який через помсту застрелив товариша по службі

Чоловік проведе 11 років за ґратами.

Бердичівський міськрайонний суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві товариша по службі та призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба суду.

Також суд частково задовільнив цивільний позов потерпілої та призначив стягнути з обвинуваченого на її користь 400 тис. грн моральної шкоди та 15 тис. грн витрат на надання правової допомоги. Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений сторонами провадження в апеляційному порядку.

Під час судового розгляду суд встановив, що 54-річний раніше не судимий обвинувачений, який проходив службу в одній із військових частин, перебуваючи у стані алкогольного сп′яніння, на ґрунті тривалих особистих неприязних відносин застрелив товариша по службі із автоматичної зброї.

Попри те, що обвинувачений вину визнав частково, вона підтверджена доказами та повністю доведена у ході судового розгляду. До набрання вироком чинності обвинувачений перебуватиме під вартою (справа № 294/739/24).

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