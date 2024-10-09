В Житомирской области осудили военного, который из-за мести застрелил сослуживца

Мужчина проведет 11 лет за решеткой.

Бердичевский горрайонный суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве сослуживца и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей и назначил взыскать с обвиняемого в пользу 400 тыс. грн морального вреда и 15 тыс. грн расходов на оказание правовой помощи. Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен сторонами производства в апелляционном порядке.

В ходе судебного разбирательства суд установил, что 54-летний ранее не судимый обвиняемый, проходивший службу в одной из воинских частей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве длительных личных неприязненных отношений застрелил сослуживца из автоматического оружия.

Несмотря на то, что обвиняемый вину признал частично, она подтверждена доказательствами и полностью подтверждена в ходе судебного разбирательства. До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под стражей (дело № 294/739/24).

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