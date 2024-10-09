ГБР обнаружило у депутатки Хмельницкого горсовета более 1,5 миллиона незадекларированных долларов, фото

Женщину задержали по подозрению в незаконном обогащении.

Источник фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований нашли у депутатки Хмельницкого городского совета более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости. Об этом говорится в сообщении ГБР.

«Женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте», - отметили в Госбюро.

Сообщается, что следователи ГБР расследуют уголовное производство по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией, директоркой которой в настоящее время является депутатка.

Как отмечается, в настоящее время женщину задержали по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

Продолжается досудебное расследование.

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