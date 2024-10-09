В сервисные центры МВД передали полномочия по регистрации и учету крупнотоннажного транспорта

Речь идет о регистрации и учете большегрузных транспортных средств, другой технологической техники (бульдозеры, погрузчики, дорожно-строительные машины).

Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный закон № 9219, который на законодательном уровне регулирует передачу полномочий по регистрации и учету большегрузных транспортных средств, другой технологической техники (бульдозеры, погрузчики, дорожно-строительные машины и т.п.) от Государственной службы Украины по вопросам труда в сервисные центры МВД.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня следующего после его официального опубликования. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По словам заместителя Министра МВД Богдана Драпятого, в Украине функционируют 144 территориальных сервисных центра МВД, а передача полномочий по регистрации и учету крупнотоннажной техники в их компетенцию позволит гражданам и юридическим лицам быстрее и удобнее получать соответствующие услуги.

Он также отметил, что МВД и Главный сервисный центр уже приступили к подготовке для внедрения новых услуг.

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