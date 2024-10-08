Верховна Рада доопрацює законопроект, яким пропонується дати додаткове фінансування Державній судовій адміністрації

Мінфін вказав, що видатки на утримання Державної судової адміністрації України щороку передбачаються у державному бюджеті, а тому спрямовувати плату за результатами аукціону на фінансування видатків ДСА немає підстав.

Верховна Рада 8 жовтня направила на повторне перше читання законопроект 11139 «щодо підвищення ефективності управління державним майном, вдосконалення механізму реалізації арештованого майна та наближення правових стандартів в Україні до європейських стандартів».

Як зазначив його ініціатор, заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Олексій Мовчан, проект передбачає додаткове фінансування Державній судовій адміністрації.

Зокрема цим проектом шляхом внесення змін до законів «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», «Про виконавче впровадження» та «Про іпотеку» пропонується, зокрема:

встановити на 3 роки мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить 50% і більше (згідно з чинною нормою встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25%);

здійснювати реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі (згідно з чинною нормою – шляхом проведення електронних аукціонів або за фіксованою ціною);

передбачити зменшення стартової ціни нерухомого і рухомого майна, на яке звернено стягнення, на повторних і третіх повторних електронних аукціонах;

уповноважити Кабмін за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів (яким наразі є Міністерство економіки України), визначати порядок організації і проведення електронних аукціонів та порядок реалізації іншого майна, на яке звернено стягнення (згідно з чинною нормою відповідні порядки визначаються Міністерством юстиції);

визначити, що після проведення електронного аукціону переможець аукціону перераховує плату, яка становить 1,5% ціни реалізованого майна, до державного бюджету, та ця плата спрямовується на фінансування видатків Державної судової адміністрації України.

Міністерство фінансів у своєму експертному висновку до законопроекту зазначає, що видатки на утримання Державної судової адміністрації України щороку передбачаються у державному бюджеті, а тому спрямовувати плату за результатами аукціону на фінансування видатків ДСА немає підстав.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету також зауважив, що положення законопроекту щодо спрямування відповідної плати після проведення електронного аукціону на фінансове забезпечення видатків Державної судової адміністрації України не відповідає нормам Бюджетного кодексу України, а питання щодо цільового спрямування бюджетних коштів є предметом регулювання виключно бюджетного законодавства.

Автор: Наталя Мамченко

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