Верховная Рада доработает законопроект, которым предлагается дать дополнительное финансирование Государственной судебной администрации

Минфин указал, что расходы на содержание Государственной судебной администрации Украины ежегодно предусматриваются в государственном бюджете, поэтому направлять плату по результатам аукциона на финансирование расходов ГСА нет оснований.

Верховная Рада 8 октября направила на повторное первое чтение законопроект 11139 «О повышении эффективности управления государственным имуществом, совершенствовании механизма реализации арестованного имущества и приближении правовых стандартов в Украине к европейским стандартам».

Как отметил его инициатор, заместитель председателя Комитета ВР по экономическому развитию Алексей Мовчан, проект предусматривает дополнительное финансирование Государственной судебной администрации.

В частности, этим проектом путем внесения изменений в законы «О введении моратория на принудительную реализацию имущества», «Об исполнительном внедрении» и «Об ипотеке» предлагается:

установить на 3 года мораторий на применение принудительной реализации имущества государственных и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля государства составляет 50% и более (согласно действующей норме установлен мораторий на применение принудительной реализации имущества государственных предприятий и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля государства составляет не менее 25%);

осуществлять реализацию арестованного имущества путем проведения электронных аукционов (публичных торгов) в электронной торговой системе (согласно действующей норме путем проведения электронных аукционов или по фиксированной цене);

предусмотреть уменьшение стартовой цены недвижимого и движимого имущества, на которое обращено взыскание, на повторных и третьих повторных электронных аукционах;

уполномочить Кабмин по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере реализации имущества (имущественных прав, других активов) или прав на него на конкурентных началах в форме аукционов (коим является Министерство экономики Украины), определять порядок организации и проведение электронных аукционов и порядок реализации другого имущества, на которое обращено взыскание (согласно действующей норме соответствующие порядки определяются Министерством юстиции);

определить, что после проведения электронного аукциона победитель аукциона перечисляет плату, которая составляет 1,5% цены реализованного имущества в государственный бюджет, и эта плата направляется на финансирование расходов Государственной судебной администрации Украины.

Министерство финансов в своем экспертном заключении к законопроекту отмечает, что расходы на содержание Государственной судебной администрации Украины ежегодно предусматриваются в государственном бюджете, поэтому направлять плату по результатам аукциона на финансирование расходов ГСА нет оснований.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета также отметил, что положение законопроекта о направлении соответствующей платы после проведения электронного аукциона на финансовое обеспечение расходов Государственной судебной администрации Украины не отвечает нормам Бюджетного кодекса Украины, а вопрос целевого направления бюджетных средств является предметом регулирования исключительно бюджетного законодательства.

Автор: Наталя Мамченко

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