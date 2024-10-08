В Полтавской области могут запретить Telegram - что известно

Полтавский облсовет рассмотрит предложение о запрете Telegram на территории области.

В Полтавской области может запретить Telegram. В облсовете приступили к подготовке к голосованию за запрет популярного мессенджера. Об этом сообщает местное издание «Зміст».

Так, депутатская комиссия рассмотрела вопрос «О запрете использования Telegram». Один из депутатов заявил, что ему пришлось зарегистрироваться через Telegram, чтобы попасть в Государственный аграрный реестр.

«Избранников это возмущает, ведь «серверы Telegram находятся в Санкт-Петербурге», так что существует риск передачи информации в рф», - отмечает издание.

Ссылаясь на разъяснение спецслужб Украины, депутаты единогласно рекомендовали запретить мессенджер в Полтавской области.

В дальнейшем этот вопрос должен быть рассмотрен Полтавским областным советом на сессионном заседании.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде было ограничено пользование Telegram.

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