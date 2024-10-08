Рассеяться на группки и быть «незаметными» - такая неудачная схема пересечения границы уклонистам обошлась в 160 тысяч

В Государственной пограничной службе Украины сообщили о неудачной попытке 14 мужчин попасть в Молдову, которые решили воспользоваться новой тактикой перемещения малыми группами, надеясь избежать внимания пограничников.
По информации, каждый из нарушителей заплатил от 120 до 160 тысяч гривен владельцу анонимного телеграмм-канала за эту «гениальную» идею. Однако их план не сработал: все три группы были обнаружены и задержаны правоохранителями.
Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.
Источник видео: ГПСУ
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