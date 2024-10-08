Стало известно, может ли некоммерческая организация оказывать помощь ВПЛ

Во время военного положения неприбыльные организации имеют право оказывать благотворительную помощь внутренне перемещенным лицам без потери статуса неприбыльности.

Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что некоммерческие организации имеют право оказывать благотворительную помощь внутренне перемещенным лицам без потери статуса неприбыльности.

На период действия правового режима военного, чрезвычайного положения на территории Украины не считается нарушением требований п. 133.4 НКУ относительно нахождения организации в статусе неприбыльной организации осуществления такой неприбыльной организацией передачи имущества, предоставления услуг, благотворительной помощи, использования доходов (прибылей) для финансирования расходов, не связанных с реализацией целей и направлений деятельности, предусмотренных ее учредительными документами, на цели, определенные п. 63 подраздела 4 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ.

Поэтому предоставление неприбыльными организациями во время действия военного состояния благотворительной помощи физическим лицам, не являющимся учредителями, участниками таких организаций или связанными с ними лицами и проживающими (жили) на территории населенных пунктов, где проводятся (проводились) боевые действия, и/ или вынужденно покинули место жительства в связи с проведением боевых действий в таких населенных пунктах и, в том числе, взятые в установленном законодательством порядке на учет в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов, не влечет за собой возникновения оснований для потери соответствующими организациями статуса неприбыльности.

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