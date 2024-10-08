Практика судов
  1. В Украине

Стало известно, может ли некоммерческая организация оказывать помощь ВПЛ

19:45, 8 октября 2024
Во время военного положения неприбыльные организации имеют право оказывать благотворительную помощь внутренне перемещенным лицам без потери статуса неприбыльности.
Стало известно, может ли некоммерческая организация оказывать помощь ВПЛ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что некоммерческие организации имеют право оказывать благотворительную помощь внутренне перемещенным лицам без потери статуса неприбыльности.

На период действия правового режима военного, чрезвычайного положения на территории Украины не считается нарушением требований п. 133.4 НКУ относительно нахождения организации в статусе неприбыльной организации осуществления такой неприбыльной организацией передачи имущества, предоставления услуг, благотворительной помощи, использования доходов (прибылей) для финансирования расходов, не связанных с реализацией целей и направлений деятельности, предусмотренных ее учредительными документами, на цели, определенные п. 63 подраздела 4 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ.

Поэтому предоставление неприбыльными организациями во время действия военного состояния благотворительной помощи физическим лицам, не являющимся учредителями, участниками таких организаций или связанными с ними лицами и проживающими (жили) на территории населенных пунктов, где проводятся (проводились) боевые действия, и/ или вынужденно покинули место жительства в связи с проведением боевых действий в таких населенных пунктах и, в том числе, взятые в установленном законодательством порядке на учет в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов, не влечет за собой возникновения оснований для потери соответствующими организациями статуса неприбыльности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизованные до 25 лет мужчины не смогут уволиться со службы – комитет пересмотрел свое решение по законопроекту 11379-д

Комитет по нацбезопасности исключил из законопроекта 11379-д право на увольнение уже мобилизованных до 25 лет ограниченно годных мужчин.

Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, где состоится «Рамштайн», из-за урагана в США

Джо Байден не приедет на «Рамштайн» в Германию – Белый дом.

Тестирование в апелляционные суды –  известны результаты за 8 октября

Максимальный балл получили 13 кандидатов, еще 7 претендентов не набрали проходной балл, а 5 не явились.

Верховная Рада безотлагательно поддержала законопроект об обеспечении военнослужащих-дезертиров, добровольно вернувшихся на службу

Военнослужащие, ушедшие в СЗЧ, а затем добровольно вернувшиеся на службу в течение 72 часов, не будут сниматься с видов обеспечения.

Верховная Рада доработает законопроект, которым предлагается дать дополнительное финансирование Государственной судебной администрации

Минфин указал, что расходы на содержание Государственной судебной администрации Украины ежегодно предусматриваются в государственном бюджете, поэтому направлять плату по результатам аукциона на финансирование расходов ГСА нет оснований.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя