Общественный совет международных экспертов по отбору судей ВАКС будет работать до весны 2026 года – парламент принял закон

Члены ГРМЕ будут иметь право полного доступа к материалам досье кандидатов на должность судьи ВАКС – Верховная Рада приняла закон.

Верховная Рада 8 октября приняла во втором чтении как закон законопроект №11426 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и Закон «О Высшем антикоррупционном суде» относительно Общественного совета международных экспертов, согласно которому Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ) прекратит работу в процедуре отбора судей Высшего антикоррупционного суда Украины, вместо этого его функции будет выполнять Общественный совет добропорядочности.

Впрочем, это произойдет не сразу. Так, решено продлить срок работы ГРМЕ для отбора судей ВАКС на 18 месяцев, то есть ориентировочно до апреля 2026 года.

Следовательно, заключительные и переходные положения закона о Высшем антикоррупционном суде были дополнены пунктами такого содержания.

Общественный совет международных экспертов в составе, назначенном до вступления в силу Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» относительно Общественного совета международных экспертов», продолжает осуществлять свои полномочия в течение 18 месяцев со дня вступления в силу.

В целях урегулирования организационных вопросов и порядка работы Общественный совет международных экспертов разрабатывает и утверждает Регламент ГРМЕ.

По запросу ГРМЕ для поддержки его деятельности могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных организаций за счет средств таких организаций.

Специальное совместное заседание, предусмотренное частью пятой статьи 8 настоящего Закона (ч. 5 ст. 8 закона о ВАКС, которая предусматривает совместные заседания ВККС и ГРМЕ, теряет силу через 18 месяцев – прим. ред.), может быть проведено не позднее чем на 45 день со дня объявления результатов экзамена, сдаваемого кандидатами для установления соответствия кандидата на должность судьи критерию профессиональной компетентности.

В решении, предусмотренном частью пятой статьи 8 настоящего Закона, указываются результаты поименного голосования членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и членов Общественного совета международных экспертов. Такое решение подписывают председатель ВККС (в случае отсутствия председателя – лицо, исполняющее его обязанности) и председатель ГРМЕ (в случае отсутствия председателя – лицо, исполняющее его обязанности).

Член ГРМЕ может отказаться от получения вознаграждения и компенсации расходов, предусмотренных ч. 6 статьи 9 настоящего Закона.

Напомним, что в соответствии с законом о ВАКС и постановлением Кабмина от 28 ноября 2018 г. №1019 на время участия членов Общественного совета международных экспертов в процедурах отбора кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда им устанавливается вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного Суда.

То есть, их оклад рассчитывается по окладу судьи ВС в сумме 157 650 грн.

Кроме того, члены ГРМЕ имеют право на компенсацию расходов на проживание в Украине и переезд.

Общественный совет международных экспертов способствует ВККС в установлении соответствия кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда критерию добродетели в соответствии с ч. 9 статьи 69 Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Для осуществления своих полномочий члены ГРМЕ имеют право полного доступа к материалам досье кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, а также судейского досье судей, участвующих в соответствующем конкурсе. В случае если к информации, содержащейся в таких досье, установлены специальные или особые требования доступа, доступ к такой информации осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим законом.

Через 18 месяцев со дня опубликования закона вступят в силу изменения, предусматривающие, что Общественный совет добропорядочности привлекается к установлению соответствия кандидатов на должность судьи ВАКС предусмотренным законом критериям для целей квалификационного оценивания, и соответственно из закона о ВАКС исключаются нормы о ГРМЕ.

Автор: Наталя Мамченко

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