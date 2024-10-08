Для украинцев продлили до декабря срок выдачи готовых паспортных документов в Стамбуле

Ранее планировалось остановить эту процедуру 30 сентября.

В Стамбуле продлили до конца декабря срок выдачи украинцам готовых паспортных документов. Ранее планировалось остановить эту процедуру 30 сентября этого года.

Срок выдачи документов продлили до 29 декабря, отмечают в Минреинтеграции.

Как отмечается, в указанный период мобильные комплексы будут работать только для выдачи готовых паспортов. Забрать их можно будет по адресу: г. Стамбул, Лондонское шоссе, Е-5 со вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Выдача документов будет производиться в порядке живой очереди.

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