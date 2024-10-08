Для українців продовжили до грудня термін видачі готових паспортних документів у Стамбулі

Раніше планувалося припинити цю процедуру 30 вересня цього року.

У Стамбулі продовжили до кінця грудня термін видачі українцям готових паспортних документів. Раніше планувалося припинити цю процедуру 30 вересня цього року.

Термін видачі документів продовжили до 29 грудня, наголошують у Мінреінтеграції.

Як зазначається, у вказаний період мобільні комплекси працюватимуть лише для видачі готових паспортів. Забрати їх можна буде за адресою: м. Стамбул, Лондонське шосе, Е-5 з вівторка до суботи з 09:00 до 18:00.

Видача документів відбуватиметься у порядку живої черги.

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