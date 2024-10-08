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Велика Британія запровадила санкції проти російських військ та їхнього керівника

16:27, 8 жовтня 2024
Велика Британія запроваджує санкції проти російських військ РХБЗ та їх керівника Ігоря Кириллова за використання хімічної зброї в Україні.
Велика Британія запровадила санкції проти російських військ та їхнього керівника
Джерело фото: Shutterstock
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Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил росії (РХБЗ РФ) та їхнього керівника Ігоря Кириллова. Про це повідомили в пресрелізі уряду, цитує Укрінформ.

Глава МЗС Девід Леммі підкреслив, що Велика Британія не залишиться байдужою до грубих порушень міжнародного права з боку Росії, зокрема, щодо Конвенції про заборону хімічної зброї.

«Велика Британія не буде сидіти склавши руки, поки путін і його мафіозна держава грубо порушують міжнародне право, включаючи Конвенцію про заборону хімічної зброї. Я зробив своєю особистою місією кинути виклик цій зловмисній діяльності, і я не відступлюся. Жорстока і нелюдська тактика росії на полі бою огидна, і я використаю весь арсенал повноважень, які є в моєму розпорядженні, для боротьби зі злочинною діяльністю росії. Хочу наголосити: путіну і тим, хто виконує його волю, більше нікуди сховатися. Ми продовжуватимемо використовувати санкції для протидії спробам Кремля сіяти страх, розкол і безлад», — зазначив Леммі.

Міністр оборони Джон Гілі зауважив, що Британія чітко дає зрозуміти: порушення міжнародного права не залишаться безкарними. «Ми не дозволимо такими кричущими порушеннями Конвенції про заборону хімічної зброї та правил міжнародного порядку залишитися безкарними. Велика Британія боротиметься з винними в цих жахливих хімічних атаках в Україні. Наша підтримка України є залізною і триватиме стільки, скільки буде потрібно», — додав він.

За інформацією, російські війська відкрито визнали використання небезпечної хімічної зброї на полі бою, зокрема хлорпікрину, вперше застосованого під час Першої світової війни. Крім РХБЗ рф, під санкції потрапили дві лабораторії Міноборони росії, які підтримували розробку та використання цієї зброї на фронті.

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