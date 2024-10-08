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Дослідницька служба Верховної Ради опублікувала путівник по прийнятих актах ЄС

14:39, 8 жовтня 2024
Путівник acquis ЄС (Євродайджест) містить оперативну систематизовану інформацію щодо прийнятих актів ЄС, ілюструє тенденції розвитку aсquis та актуальні питання для держав-членів Євросоюзу.
Дослідницька служба Верховної Ради опублікувала путівник по прийнятих актах ЄС
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Дослідницька служба Верховної Ради опублікувала Путівник acquis ЄС (Євродайджест), який містить оперативну систематизовану інформацію щодо прийнятих актів ЄС, ілюструє тенденції розвитку aсquis та актуальні питання для держав-членів Євросоюзу.

У першому розділі наведено реферативні огляди актів, опублікованих у червні – серпні 2024 року, що присвячені врегулюванню відносин у сферах:

  • охорони довкілля, здоров’я та прав споживачів;
  • свободи, безпеки та правосуддя;
  • енергетики;
  • промислової політики та внутрішнього ринку;
  • транспортної політики;
  • права заснування та свободи надання послуг.

До другого розділу увійшли акти, прийняті ЄС щодо України протягом зазначеного періоду. Це акти про солідарність з Україною в питаннях забезпечення її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, а також щодо врегулювання окремих аспектів виконання Україною Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

У третьому розділі наведено огляд тенденцій розвитку права ЄС (acquis ЄС).

Із Путівником можна ознайомитися за посиланням.

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