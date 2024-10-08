Дослідницька служба Верховної Ради опублікувала путівник по прийнятих актах ЄС

Путівник acquis ЄС (Євродайджест) містить оперативну систематизовану інформацію щодо прийнятих актів ЄС, ілюструє тенденції розвитку aсquis та актуальні питання для держав-членів Євросоюзу.

Дослідницька служба Верховної Ради опублікувала Путівник acquis ЄС (Євродайджест), який містить оперативну систематизовану інформацію щодо прийнятих актів ЄС, ілюструє тенденції розвитку aсquis та актуальні питання для держав-членів Євросоюзу.

У першому розділі наведено реферативні огляди актів, опублікованих у червні – серпні 2024 року, що присвячені врегулюванню відносин у сферах:

охорони довкілля, здоров’я та прав споживачів;

свободи, безпеки та правосуддя;

енергетики;

промислової політики та внутрішнього ринку;

транспортної політики;

права заснування та свободи надання послуг.

До другого розділу увійшли акти, прийняті ЄС щодо України протягом зазначеного періоду. Це акти про солідарність з Україною в питаннях забезпечення її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, а також щодо врегулювання окремих аспектів виконання Україною Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

У третьому розділі наведено огляд тенденцій розвитку права ЄС (acquis ЄС).

Із Путівником можна ознайомитися за посиланням.

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