Уряд продовжив дію пільгових кредитів для підприємств у зонах бойових дій

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження терміну дії кредитів за програмою «5-7-9» до 31 грудня 2026 року для підприємств, що мають виробничі потужності в зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомило Міністерство економіки України.
Програма «Доступні кредити 5-7-9%» є важливою частиною економічної платформи «Зроблено в Україні». З початку року бізнес отримав понад 18 тисяч пільгових кредитів на суму майже 68 мільярдів гривень. Заступник Міністра економіки Андрій Телюпа підкреслив, що уряд продовжує працювати над вдосконаленням програми для підтримки українського бізнесу та зміцнення економіки.
Зміни до програми включають:
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