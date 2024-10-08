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Уряд продовжив дію пільгових кредитів для підприємств у зонах бойових дій

18:33, 8 жовтня 2024
Релоковані підприємства зможуть пролонгувати «Доступні кредити 5-7-9%» до 31 грудня 2026 року.
Уряд продовжив дію пільгових кредитів для підприємств у зонах бойових дій
Фото: ua.depositphotos.com
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження терміну дії кредитів за програмою «5-7-9» до 31 грудня 2026 року для підприємств, що мають виробничі потужності в зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» є важливою частиною економічної платформи «Зроблено в Україні». З початку року бізнес отримав понад 18 тисяч пільгових кредитів на суму майже 68 мільярдів гривень. Заступник Міністра економіки Андрій Телюпа підкреслив, що уряд продовжує працювати над вдосконаленням програми для підтримки українського бізнесу та зміцнення економіки.

Зміни до програми включають:

  • Уточнення умов надання підтримки для підприємств у зонах високого воєнного ризику.
  • Дозвіл на подовження кредитів для підприємств, які на момент 22 лютого 2022 року працювали на територіях активних бойових дій, до 31 грудня 2026 року.
  • Зменшення базової винагороди банків та лізингодавців за договорами фінансового лізингу з 35% до 28%.
  • Уніфікацію критеріїв участі для банків, лізингодавців та факторів, що дозволить залучити більше фінансових установ до програми, що позитивно вплине на її доступність для бізнесу.

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Мінекономіки

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