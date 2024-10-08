У годинниках Apple Watch з’явилась функція, яка виявляє хвороби ще до появи перши симптомів

Годинник збирає різні показники здоров'я під час сну, а новий застосунок усе це підсумовує, аналізує і попереджає користувача, якщо виявлено будь-які відхилення від норми.

У годинниках Apple Watch з’явилась нова функція, яка виявляє хвороби до того, як настануть перші симптоми. Про це повідомляє MacRumors.

Додаток Vitals («Основні показники») з'явився з виходом watchOS 11.

Годинник збирає різні показники здоров'я під час сну, а застосунок усе це підсумовує, аналізує і попереджає користувача, якщо виявлено будь-які відхилення від норми.

Користувачі діляться своїм досідом користування додатком.

«Я почала користуватися Vitals, коли він тільки вийшов у бета-версії, і відтоді я хворіла приблизно двічі. Обидва рази застосунок знав про це за декілька днів до появи симптомів, хотя у той момент я не почувалася погано», — розповіла одна з користувачок на платформі Reddit.

Функція доступна на Series 6 і новіших моделях.

Незважаючи на ознаки того, що Vitals виявляє захворювання до того, як у користувачів проявляться симптоми, Apple каже, що додаток не призначений для діагностики або лікування будь-яких захворювань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.