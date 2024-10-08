В часах Apple Watch появилась функция, выявляющая болезни еще до появления первых симптомов

В часах Apple Watch появилась новая функция, выявляющая болезни до того, как наступят первые симптомы. Об этом сообщает MacRumors.
Приложение Vitals («Основные показатели») появилось с выходом watchOS 11.
Часы собирают разные показатели здоровья во время сна, а приложение все это суммирует, анализирует и предупреждает пользователя, если обнаружены какие-либо отклонения от нормы.
Пользователи делятся своим опытом пользования приложением.
«Я начала пользоваться Vitals, когда он только вышел в бета-версии, и с тех пор я болела примерно дважды. Оба раза приложение знало об этом за несколько дней до появления симптомов, хотя в тот момент я не чувствовала себя плохо», — рассказала одна из пользовательниц на платформе Reddit.
Функция доступна на Series 6 и более новых моделях.
Несмотря на признаки того, что Vitals выявляет заболевание до того, как у пользователей проявятся симптомы, Apple говорит, что приложение не предназначено для диагностики или лечения каких-либо заболеваний.
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