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Правительство продлило действие льготных кредитов для предприятий в зонах боевых действий

18:33, 8 октября 2024
Релокированные предприятия смогут пролонгировать «Доступные кредиты 5-7-9%» до 31 декабря 2026 года.
Правительство продлило действие льготных кредитов для предприятий в зонах боевых действий
Фото: ua.depositphotos.com
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Кабинет Министров Украины принял решение о продлении срока действия кредитов по программе «5-7-9» до 31 декабря 2026 года для предприятий, имеющих производственные мощности в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» является важной частью экономической платформы «Сделано в Украине». С начала года бизнес получил более 18 тысяч льготных кредитов на сумму почти 68 миллиардов гривен. Заместитель Министра экономики Андрей Телюпа подчеркнул, что правительство продолжает работать над совершенствованием программы для поддержки украинского бизнеса и укрепления экономики.

Изменения в программу включают:

  • Уточнение условий предоставления поддержки для предприятий в зонах высокого военного риска.
  • Разрешение на продление кредитов для предприятий, которые на момент 22 февраля 2022 года работали на территориях активных боевых действий, до 31 декабря 2026 года.
  • Уменьшение базового вознаграждения банков и лизингодателей по договорам финансового лизинга с 35% до 28%.
  • Унификацию критериев участия для банков, лизингодателей и факторов, что позволит привлечь больше финансовых учреждений к программе, что положительно повлияет на ее доступность для бизнеса.

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Минэкономики

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