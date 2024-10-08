Правительство продлило действие льготных кредитов для предприятий в зонах боевых действий

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении срока действия кредитов по программе «5-7-9» до 31 декабря 2026 года для предприятий, имеющих производственные мощности в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» является важной частью экономической платформы «Сделано в Украине». С начала года бизнес получил более 18 тысяч льготных кредитов на сумму почти 68 миллиардов гривен. Заместитель Министра экономики Андрей Телюпа подчеркнул, что правительство продолжает работать над совершенствованием программы для поддержки украинского бизнеса и укрепления экономики.
Изменения в программу включают:
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