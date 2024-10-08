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Исследовательская служба Верховной Рады опубликовала путеводитель по принятым актам ЕС

14:39, 8 октября 2024
Путеводитель acquis ЕС (Евродайджест) содержит оперативную систематизированную информацию о принятых актах ЕС, иллюстрирует тенденции развития асquis и актуальные вопросы для государств-членов Евросоюза.
Исследовательская служба Верховной Рады опубликовала путеводитель по принятым актам ЕС
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Исследовательская служба Верховной Рады опубликовала Путеводитель acquis ЕС (Евродайджест), который содержит оперативную систематизированную информацию о принятых актах ЕС, иллюстрирует тенденции развития asquis и актуальные вопросы для государств-членов Евросоюза.

В первой главе приведены реферативные обзоры актов, опубликованных в июне – августе 2024 года, посвященные урегулированию отношений в сферах:

  • охраны окружающей среды, здоровья и прав потребителей;
  • свободы, сохранности и правосудия;
  • энергетики;
  • промышленной политики и внутреннего рынка;
  • транспортной политики;
  • права основания и предоставления услуг.

Во второй раздел вошли акты, принятые ЕС в отношении Украины в течение указанного периода. Это акты о солидарности с Украиной в вопросах обеспечения ее территориальной целостности, суверенитета и независимости, а также урегулирования отдельных аспектов выполнения Украиной Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

В третьей главе представлен обзор тенденций развития права ЕС (acquis ЕС).

С Путеводителем можно ознакомиться по ссылке.

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