Исследовательская служба Верховной Рады опубликовала путеводитель по принятым актам ЕС

Исследовательская служба Верховной Рады опубликовала Путеводитель acquis ЕС (Евродайджест), который содержит оперативную систематизированную информацию о принятых актах ЕС, иллюстрирует тенденции развития asquis и актуальные вопросы для государств-членов Евросоюза.
В первой главе приведены реферативные обзоры актов, опубликованных в июне – августе 2024 года, посвященные урегулированию отношений в сферах:
Во второй раздел вошли акты, принятые ЕС в отношении Украины в течение указанного периода. Это акты о солидарности с Украиной в вопросах обеспечения ее территориальной целостности, суверенитета и независимости, а также урегулирования отдельных аспектов выполнения Украиной Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.
В третьей главе представлен обзор тенденций развития права ЕС (acquis ЕС).
С Путеводителем можно ознакомиться по ссылке.
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