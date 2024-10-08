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Великобритания ввела санкции против российских войск и их руководителя

16:27, 8 октября 2024
Великобритания вводит санкции против российских войск РХБЗ и их руководителя Игоря Кириллова за использование химического оружия в Украине.
Великобритания ввела санкции против российских войск и их руководителя
Источник фото: Shutterstock
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Правительство Великобритании объявило о введении санкций против войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил россии (РХБЗ РФ) и их руководителя Игоря Кириллова. Об этом сообщили в пресс-релизе правительства, цитирует Укринформ.

Глава МИД Дэвид Лемми подчеркнул, что Великобритания не останется равнодушной к грубым нарушениям международного права со стороны россии, в частности, по Конвенции о запрещении химического оружия.

«Великобритания не будет сидеть сложа руки, пока путин и его мафиозное государство грубо нарушают международное право, включая Конвенцию о запрещении химического оружия. Я сделал своей личной миссией бросить вызов этой злонамеренной деятельности, и я не отступлюсь. Жестокая и бесчеловечная тактика России на поле боя отвратительна, и я использую весь арсенал полномочий, которые есть в моем распоряжении, для борьбы с преступной деятельностью россии. Хочу подчеркнуть: путину и тем, кто выполняет его волю, больше некуда спрятаться. Мы будем продолжать использовать санкции для противодействия попыткам Кремля сеять страх, раскол и беспорядок», - отметил Лемми.

Министр обороны Джон Гили отметил, что Великобритания четко дает понять: нарушения международного права не останутся безнаказанными. «Мы не позволим такими вопиющими нарушениями Конвенции о запрещении химического оружия и правил международного порядка остаться безнаказанными. Великобритания будет бороться с виновными в этих ужасных химических атаках в Украине. Наша поддержка Украины является железной и будет продолжаться столько, сколько потребуется», - добавил он.

По информации, российские войска открыто признали использование опасного химического оружия на поле боя, в частности хлорпикрина, впервые примененного во время Первой мировой войны. Кроме РХБЗ рф, под санкции попали две лаборатории Минобороны россии, которые поддерживали разработку и использование этого оружия на фронте.

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