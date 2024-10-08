Громадська рада міжнародних експертів з відбору суддів ВАКС працюватиме до весни 2026 року – парламент прийняв закон

Члени ГРМЕ будуть мати право повного доступу до матеріалів досьє кандидатів на посаду судді ВАКС – Верховна Рада ухвалила закон.

Верховна Рада 8 жовтня прийняла у другому читанні як закон законопроект №11426 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та Закону «Про Вищий антикорупційний суд» щодо Громадської ради міжнародних експертів, згідно з яким Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) припинить роботу в процедурі добору суддів Вищого антикорупційного суду України, натомість її функції виконуватиме Громадська рада доброчесності.

Втім, це відбудеться не відразу. Так, вирішено продовжити строк роботи ГРМЕ для відбору суддів ВАКС на 18 місяців, тобто, орієнтовно до квітня 2026 року.

Отже, прикінцеві та перехідні положення закону про Вищий антикорупційний суд доповнили пунктами такого змісту.

Громадська рада міжнародних експертів у складі, призначеному до набрання чинності Законом «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» щодо Громадської ради міжнародних експертів», продовжує здійснювати свої повноваження протягом 18 місяців з дня набрання ним чинності.

З метою врегулювання організаційних питань та порядку роботи Громадська рада міжнародних експертів розробляє та затверджує Регламент ГРМЕ.

За запитом ГРМЕ для підтримки її діяльності можуть бути залучені додаткові експерти, фахівці міжнародних організацій за рахунок коштів таких організацій.

Спеціальне спільне засідання, передбачене частиною п’ятою статті 8 цього Закону (ч. 5 ст. 8 закону про ВАКС, яка передбачає спільні засідання ВККС і ГРМЕ, втрачає чинність через 18 місяців – прим. ред.), може бути проведено не пізніше ніж на 45 день з дня оголошення результатів іспиту, що складається кандидатами для встановлення відповідності кандидата на посаду судді критерію професійної компетентності.

У рішенні, передбаченому частиною п’ятою статті 8 цього Закону, зазначаються результати поіменного голосування членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та членів Громадської ради міжнародних експертів. Таке рішення підписують голова ВККС (у разі відсутності голови – особа, яка виконує його обов’язки) та голова ГРМЕ (у разі відсутності голови – особа, яка виконує його обов’язки).

Член ГРМЕ може відмовитися від отримання винагороди та компенсації витрат, передбачених ч. 6 статті 9 цього Закону.

Нагадаємо, що відповідно до закону про ВАКС і постанови Кабміну від 28 листопада 2018 р. №1019 на час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Тобто, їх оклад розраховується з окладу судді ВС в сумі 157 650 грн.

Крім того, члени ГРМЕ мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.

Громадська рада міжнародних експертів сприяє ВККС у встановленні відповідності кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду критерію доброчесності відповідно до ч. 9 статті 69 Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Для здійснення своїх повноважень члени ГРМЕ мають право повного доступу до матеріалів досьє кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, а також суддівського досьє суддів, які беруть участь у відповідному конкурсі. У разі якщо до інформації, що міститься у таких досьє, законом встановлено спеціальні чи особливі вимоги доступу, доступ до такої інформації здійснюється в порядку, передбаченому відповідним законом.

Через 18 місяців з дня опублікування закону набудуть чинності зміни, які передбачають, що Громадська рада доброчесності залучається до встановлення відповідності кандидатів на посаду судді ВАКС передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання, і відповідно із закону про ВАКС виключаються норми про ГРМЕ.

Автор: Наталя Мамченко

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