Розсіятися на групки і бути «непомітними» – така невдала схема перетину кордону ухилянтам обійшлася в 160 тисяч

14 порушників затримали на кордоні з Молдовою.

У Державній прикордонній службі України повідомили про невдалу спробу 14 чоловіків потрапити до Молдови, які вирішили скористатися новою тактикою переміщення малими групами, сподіваючись уникнути уваги прикордонників.

За інформацією, кожен із порушників сплатив від 120 до 160 тисяч гривень власнику анонімного телеграм-каналу за цю «гениальну» ідею. Проте їхній план не спрацював: усі три групи були виявлені та затримані правоохоронцями.

Подальшу долю затриманих вирішить суд.

Джерело відео: ДПСУ

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