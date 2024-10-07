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У Верховній Раді обмежили користування Telegram – Ярослав Юрчишин

12:33, 7 жовтня 2024
Блокування роботи месенджера для працівників апарату Верховної Ради буде відбуватися за допомогою технічних та програмних засобів – голова комітет зі свободи слова Юрчишин.
У Верховній Раді обмежили користування Telegram – Ярослав Юрчишин
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Голова Комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що у парламенті віднині обмежено використання Telegram. Нагадаємо, раніше Юрчишин вносив законопроект, яким пропонувалося обмежити використання соцмережі в державних органах.

«Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради» - зазначив він.

Отже, які заходи безпеки впроваджує аппарат ВР за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки :

  • обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;
  • заборона передачі даних, які використовуються в роботі, та службової комунікації в Telegram;
  • заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;
  • блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.

«Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки.

Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях» - вказав депутат.

«Далі буде» - додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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У Верховній Раді обмежили користування Telegram – Ярослав Юрчишин

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