У Верховній Раді обмежили користування Telegram – Ярослав Юрчишин

Голова Комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що у парламенті віднині обмежено використання Telegram. Нагадаємо, раніше Юрчишин вносив законопроект, яким пропонувалося обмежити використання соцмережі в державних органах.
«Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради» - зазначив він.
Отже, які заходи безпеки впроваджує аппарат ВР за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки :
«Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки.
Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях» - вказав депутат.
«Далі буде» - додав він.
Автор: Наталя Мамченко
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