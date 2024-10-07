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Які умови припинення та поновлення виплати пенсії — роз’яснення

20:20, 7 жовтня 2024
Назвали основні підстави для припинення пенсійних виплат.
Які умови припинення та поновлення виплати пенсії — роз’яснення
Фото: agronews.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадав умови припинення та поновлення виплати пенсії.

Зазначається, що виплату пенсії може бути припинено за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду (ст. 49 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

Основні підстави для припинення пенсійних виплат:

- якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

- у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

- за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

- у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

- у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

- у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

- у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

- в інших випадках, передбачених законом (невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на таку пенсію, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника).

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється при особистому зверненні пенсіонера до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України, з пред’явленням документів, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.

Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою.

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