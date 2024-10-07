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Какие условия прекращения и возобновления выплаты пенсии – разъяснение

20:20, 7 октября 2024
Назвали основные основания прекращения пенсионных выплат.
Какие условия прекращения и возобновления выплаты пенсии – разъяснение
Фото: agronews.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия прекращения и возобновления выплаты пенсии.

Отмечается, что выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда (ст. 49 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Основные основания для прекращения пенсионных выплат:

- если пенсия назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;

- в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

- по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

- в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или оглашения умершим в установленном законом порядке;

- в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

- в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;

- в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

- в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на такую ​​пенсию, истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется при личном обращении пенсионера в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, и представлением соответствующего заявления.

В то же время для граждан, проживающих за границей, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором он будет прекращен или отменен, предусмотрена возможность посылать заявление о возобновлении пенсии и необходимых для этого документов по почте.

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