Для дезертиров военная служба приостанавливаться не будет – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект с условиями

Во время действия военного положения военная служба для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы или дезертировавших, не приостанавливается. Соответствующую норму предлагают ввести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Законопроект 12095 с этими изменениями зарегистрировали в Верховной Раде члены Комитета по национальной безопасности во главе с его председателем Александром Завитневичем. Соавторами проекта выступают член комитета Федор Вениславский, а также глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Федор Вениславский анонсировал законопроект, по которому уголовные дела о самовольном уходе из воинской части даже не будут открываться.
Как указывают депутаты, согласно ч. 2 статьи 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе» военная служба приостанавливается для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы, дезертировавших из Вооруженных Сил и других воинских формирований или добровольно сдавшихся в плен. Началом приостановки военной службы является день внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжение военной службы таким военнослужащим возможно только в случае, когда судом вынесен оправдательный приговор, вступивший в законную силу, закрыто уголовное производство в соответствии с пунктами 1, 2, 3 ч. 1 статьи 284 УПК или судом принято решение о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности на основании, предусмотренным ч. 5 статьи 401 УК.
Таким образом военнослужащие, изъявившие желание добровольно вернуться в воинские части и продлить военную службу после самовольного покидания воинских частей или мест службы, лишены такой возможности, поскольку командиры воинских частей уполномочены продолжать военную службу и действие контракта, возобновлять выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения только исходя из соответствующих процессуальных документов следственных и судебных органов.
Итак, законопроект разработан с целью установления гарантий и механизмов продления военной службы военнослужащим, которые самовольно покинули воинские части или места несения службы или дезертирство, вернулись и выразили готовность должным образом выполнять свой военный долг и продлить военную службу.
Для достижения вышеуказанной цели предлагается установить, что во время действия военного положения:
Автор: Наталя Мамченко
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