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Для дезертиров военная служба приостанавливаться не будет – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект с условиями

12:17, 7 октября 2024
Александр Завитневич, Федор Вениславский и другие члены комитета предлагают установить, что для военнослужащих, самовольно покинувших военные части или дезертировавших, не приостанавливается военная служба – но при определенных условиях.
Для дезертиров военная служба приостанавливаться не будет – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект с условиями
Источник фото: Марьяна Безуглая / Facebook
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Во время действия военного положения военная служба для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы или дезертировавших, не приостанавливается. Соответствующую норму предлагают ввести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Законопроект 12095 с этими изменениями зарегистрировали в Верховной Раде члены Комитета по национальной безопасности во главе с его председателем Александром Завитневичем. Соавторами проекта выступают член комитета Федор Вениславский, а также глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Федор Вениславский анонсировал законопроект, по которому уголовные дела о самовольном уходе из воинской части даже не будут открываться.

Как указывают депутаты, согласно ч. 2 статьи 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе» военная служба приостанавливается для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы, дезертировавших из Вооруженных Сил и других воинских формирований или добровольно сдавшихся в плен. Началом приостановки военной службы является день внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжение военной службы таким военнослужащим возможно только в случае, когда судом вынесен оправдательный приговор, вступивший в законную силу, закрыто уголовное производство в соответствии с пунктами 1, 2, 3 ч. 1 статьи 284 УПК или судом принято решение о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности на основании, предусмотренным ч. 5 статьи 401 УК.

Таким образом военнослужащие, изъявившие желание добровольно вернуться в воинские части и продлить военную службу после самовольного покидания воинских частей или мест службы, лишены такой возможности, поскольку командиры воинских частей уполномочены продолжать военную службу и действие контракта, возобновлять выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения только исходя из соответствующих процессуальных документов следственных и судебных органов.

Итак, законопроект разработан с целью установления гарантий и механизмов продления военной службы военнослужащим, которые самовольно покинули воинские части или места несения службы или дезертирство, вернулись и выразили готовность должным образом выполнять свой военный долг и продлить военную службу.

Для достижения вышеуказанной цели предлагается установить, что во время действия военного положения:

  1. военнослужащим, военная служба которых была приостановлена ​​до вступления в силу настоящего Закона, которые впервые самовольно покинули военные части или места прохождения службы или дезертировали, и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продлить военную службу, не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинские части или места прохождения службы, командир (начальник) воинской части обязан принять решение о продлении воинской службы и действиях контракта, возобновлении выплат денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Украины.
  2. в день принятия решения о продлении военной службы военнослужащим, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, командир (начальник) воинской части информирует об этом, в том числе в письменной форме, орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины
  3. открытые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, не являются основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта;
  4. военнослужащим, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, а также добровольно сдавшимся в плен, со дня принятия командиром (начальником) воинской части решения о приостановлении воинской службы до дня ее продления выплата недополученного денежного, осуществления недополученного продовольственного, вещного, других видов обеспечения и распространения льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Украины для военнослужащих, не осуществляются.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон военные военнослужащие

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Для дезертиров военная служба приостанавливаться не будет – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект с условиями

Александр Завитневич, Федор Вениславский и другие члены комитета предлагают установить, что для военнослужащих, самовольно покинувших военные части или дезертировавших, не приостанавливается военная служба – но при определенных условиях.

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