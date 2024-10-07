Для дезертирів військова служба призупинятися не буде – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект з умовами

Олександр Завітневич, Федір Веніславський та інші члени комітету пропонують встановити, що для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи дезертирували, не призупиняється військова служба – але за певних умов.

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Під час дії воєнного стану військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували, не призупиняється. Відповідну норму пропонують запровадити до закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Законопроект 12095 з цими змінами зареєстрували у Верховній Раді члени Комітету з питань національної безпеки на чолі з його головою Олександром Завітневичем. Співавторами проекту виступають член комітету Федір Веніславський, а також голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», раніше Федір Веніславський анонсував законопроект, за яким кримінальні справи про самовільне залишення військової частини навіть не відкриватимуть.

Як вказують депутати, відповідно до ч. 2 статті 24 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» військова служба призупиняється для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували із Збройних Сил та інших військових формувань або добровільно здалися в полон. Початком призупинення військової служби є день внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Продовження військової служби таким військовослужбовцям можливо лише у випадку, коли судом ухвалено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 1 статті 284 КПК або судом постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченій ч. 5 статті 401 КК.

Таким чином військовослужбовці, які виявили бажання добровільно повернутись до військових частин та продовжити військову службу після самовільного залишення військових частин або місць служби, позбавлені такої можливості, оскільки командири військових частин уповноважені продовжувати військову службу та дію контракту, поновлювати виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення тільки на підставі відповідних процесуальних документів слідчих та судових органів.

Отже, законопроект розроблено з метою встановлення гарантій та механізмів продовження військової служби військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця несення служби або дезертирство, та повернулися і висловили готовність належним чином виконувати свій військовий обов’язок та продовжити військову службу.

Для досягнення вищезазначеної мети пропонується установити, що під час дії воєнного стану:

військовослужбовцям, військову службу яких було призупинено до набрання чинності цим Законом, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військових частин чи місць проходження служби, командир (начальник) військової частини зобов’язаний прийняти рішення про продовження військової служби та дії контракту, поновлення виплат грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільги та соціальних гарантій, встановлених законодавством України. у день прийняття рішення про продовження військової служби військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, командир (начальник) військової частини інформує про це, у тому числі у письмовій формі, орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. відкриті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, стосовно військовослужбовців, зазначених у підпункті 1 цього пункту, не є підставою для відмови у продовжені військової служби та дії контракту; військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, а також тим, які добровільно здалися в полон, з дня прийняття командиром (начальником) військової частини рішення про призупинення військової служби до дня її продовження виплата недоотриманого грошового, здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України для військовослужбовців, не здійснюються.

Автор: Наталя Мамченко

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