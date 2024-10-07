У матері депутата Київради конфіскують автомобіль Range Rover, куплений за 65 тисяч гривень – депутат піде до ЄСПЛ

Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата.

Ілюстративне зображення: caranddriver.com

У матері депутата Київради конфіскують автомобіль Range Rover, куплений за 65 тисяч гривень. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, у суді було доведено вчинення депутатом Київської міської ради IX скликання адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ч. 1 ст. 172-5 КУпАП).

У прокуратурі не називають імені депутата, але, за даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Опадчого, який згодом прокоментував рішення суду медіа.

Прокуратура вказує, що було установлено, що матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи RANGE ROVER SPORT 2020 року випуску за 65 тисяч гривень.

При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень.

«Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції"», - наголосили у прокуратурі.

Шевченківським районним судом міста Києва депутата було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 2 550 грн з конфіскацією автомобіля.

Київський апеляційний суд за результатами розгляду апеляційної скарги залишив в силі рішення суду першої інстанції.

У коментарі «Українській правді» депутат Ігор Опадчий повідомив, що це рішення оскаржуватимуть у Європейському суді з прав людини.

За його словами, його мати була орендарем згаданого авто. Ним також користувалась дружина депутата. У лютому 2022 року дружина потрапила в ДТП на цьому авто. Після цього компанія-власник машини запропонувала орендарю купити «залишки від авто» за 65 тисяч гривень. І відповідно його мати у 2022 році купила ці «залишки від авто після ДТП, фактично це кузов і двигун». Упродовж того ж 2022 року цей автомобіль відремонтували.

«Готуємо скаргу у ЄСПЛ, бо лише зараз отримали рішення суду і побачили, що у ньому», – заявив Опадчий.

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