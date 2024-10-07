На Львівщині 28-річний військовий організував втечу ухилянта до Польщі через ліс

За 3 тисячі додарів підозрюваний влаштував для військовозобов’язаного перетин кордону до Польщі поза межами пунктів пропуску.

На Львівщині правоохоронці затримали 28-річного військового за переправлення ухилянта за кордон поза межами пункту пропуску. За свої послуги він отримав 3 тисячі доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура Західного регіону.

За даними слідства, за гроші підозрюваний влаштував для військовозобов’язаного перетин кордону до Польщі поза межами пунктів пропуску.

«Встановлено, що він доправив «клієнта» до прикордонного населеного пункту та вказав напрямок руху через ліс. Крім цього, запевнив, що по той бік кордону його зустрінуть. Свої послуги оцінив у 3 тисячі доларів», — йдеться у повідомленні.

Переправника затримано у порядку ст. 208 КПК України, а на ухилянта складено протокол про адміністративне правопорушення. Наразі суд обрав для підозрюваного міру запобіжного заходу. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

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