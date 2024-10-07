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У НАДС запустили опитування для держслужбовців щодо оплати праці в умовах воєнного стану

12:02, 7 жовтня 2024
7 жовтня закінчується можливість взяти участь в опитуванні щодо організації роботи та оплати праці держслужбовців в умовах воєнного стану.
У НАДС запустили опитування для держслужбовців щодо оплати праці в умовах воєнного стану
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Національне агентство України з питань державної служби нагадує державним службовцям про опитування щодо організації роботи та оплати праці в умовах воєнного стану. У понеділок, 7 жовтня – кінцевий термін.

Опитування складається з 20 запитань, а його проходження орієнтовно займе близько 10 хвилин.

Держслужбовців просять відповісти на запитання, які мають допомогти здійснити аналіз стану справ, скорегувати або визначити нові вектори роботи в умовах воєнного стану.

У НАДС зазначають, що з метою дослідження особливостей організації роботи та оплати праці державних службовців в умовах воєнного стану Нацагентство третій рік поспіль проводить опитування.

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