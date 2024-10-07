В НАГС запустили опрос для госслужащих относительно оплаты труда в условиях военного положения

7 октября заканчивается возможность принять участие в опросе относительно организации работы и оплате труда госслужащих в условиях военного положения.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы напоминает государственным служащим об опросе относительно организации работы и оплате труда в условиях военного положения. В понедельник, 7 октября – конечный срок.

Опрос состоит из 20 вопросов, а его прохождение ориентировочно займет около 10 минут.

Госслужащих просят ответить на вопросы, которые должны помочь провести анализ состояния дел, скорректировать или определить новые векторы работы в условиях военного положения.

В НАГС отмечают, что с целью исследования особенностей организации работы и оплаты труда государственных служащих в условиях военного положения, Нацагентство третий год подряд проводит опрос.

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