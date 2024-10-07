Сколько средств поступило в бюджет в рамках уплаты штрафов от ТЦК – ответ Минфина

От административных штрафов и других санкций в общий фонд бюджета поступило 2,6 млрд грн, но отдельно средства от уплаты штрафов от ТЦК не учитываются – ответ Минфина.

Источник фото: ukr.radio

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», до конца года планируется отправить 900 тысяч повесток. Если девятая часть нарушителей законодательства о военном учете и мобилизации уплатит штрафы, то это теоретически даст в бюджет от 1,7 млрд грн до 2,55 млрд грн. Приблизительно такие же суммы правительство ожидает получить от повышения отдельных налогов.

Например, в подсчетах к доработанному законопроекту 11416-д планировалось получить 1,7 млрд грн за счет установления военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы в размере 10% в расчете с одной минимальной заработной платы в месяц и 1 млрд – от установления ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим (за каждую АЗС).

Следовательно, посредством уплаты штрафов, наложенных постановлениями ТЦК, можно значительно пополнить казну.

«Судебно-юридическая газета» поинтересовалась у Кабмина, какая сумма средств от штрафов ТЦК уже получена.

Министерство финансов объяснило следующее.

Статьей 235 КУоАП установлено, что ТЦК, в частности, рассматривают дела о следующих административных правонарушениях: нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (статьи 210, 210-1 (кроме правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, состоящими в запасе СБУ или Службы внешней разведки Украины).

От имени ТЦК рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители ТЦК.

Согласно пункту 23 части второй статьи 29 Бюджетного кодекса к доходам общего фонда государственного бюджета относятся средства от санкций (штрафы, пеня и т.п.), применяемые в соответствии с законом (кроме штрафов, определенных пунктами 63, 64 и 13-5 части третьей настоящей статьи, пунктами 37–39 части первой статьи 64, пунктом 13 части первой статьи 64-1 и пунктами 26 и 27 части первой статьи 66 настоящего Кодекса).

Согласно Классификации доходов бюджета, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 14.01.2011 №11, средства от административных штрафов и других санкций учитываются по коду классификации доходов бюджета 21081100 (ККДБ 21081100).

То есть приказом №11 не определен отдельный код классификации доходов бюджета для учета штрафов за административные правонарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП.

Следовательно, штрафы за административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП, относят к доходам общего фонда государственного бюджета. Положениями Кодекса не предусмотрено закрепление доходов общего фонда государственного бюджета за каким-либо видом расходов.

Согласно статье 87 Кодекса доходы Государственного бюджета Украины направляются на расходы, в частности, для национальной обороны (кроме мероприятий и работ по мобилизационной подготовке местного значения), образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения населения.

Как отметили в Минфине, по оперативным данным Государственной казначейской службы, по ККДБ 21081100 в общий фонд государственного бюджета по состоянию на 1.05.2024 уплачено 1,1 млрд грн, на 1.10.2024 – 2,6 млрд гривен.

Таким образом, отдельно суммы, поступившие от штрафов ТЦК, не учитываются. Вместе с тем, в целом уплата админштрафов и других санкций по состоянию на 1 октября 2024 года предоставила в бюджет 2,6 млрд грн.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.