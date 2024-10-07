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На Закарпатье началась встреча Дениса Шмыгаля и Роберта Фицо

11:41, 7 октября 2024
Денис Шмигаль и Роберт Фицо обсудят сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности.
На Закарпатье началась встреча Дениса Шмыгаля и Роберта Фицо
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В понедельник, 7 октября, недалеко от Ужгорода началась встреча премьер-министров Украины Дениса Шмыгаля и Словакии Роберта Фицо.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня проведут вторые межправительственные консультации с правительством Словакии и премьер-министром Робертом Фицо.

«Сосредоточимся на обсуждении дорожной карты — плане совместных мероприятий, который был подписан во время нашего первого заседания. Это, в частности, сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Значительная часть импорта электроэнергии в Украину идет из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи», – заявил он.

Также он добавил, что планируется поднять вопрос усиления поддержки мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского, поддержки членства Украины в ЕС, а также разминирования украинских территорий, гуманитарной поддержки и восстановления Украины.

«Продолжаем тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок. Ожидаем подписание двусторонних документов между Украиной и Словакией как продолжение нашей политики «нового прагматизма», - добавил он.

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Денис Шмыгаль

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