На Закарпатье началась встреча Дениса Шмыгаля и Роберта Фицо

Денис Шмигаль и Роберт Фицо обсудят сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности.

В понедельник, 7 октября, недалеко от Ужгорода началась встреча премьер-министров Украины Дениса Шмыгаля и Словакии Роберта Фицо.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня проведут вторые межправительственные консультации с правительством Словакии и премьер-министром Робертом Фицо.

«Сосредоточимся на обсуждении дорожной карты — плане совместных мероприятий, который был подписан во время нашего первого заседания. Это, в частности, сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Значительная часть импорта электроэнергии в Украину идет из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи», – заявил он.

Также он добавил, что планируется поднять вопрос усиления поддержки мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского, поддержки членства Украины в ЕС, а также разминирования украинских территорий, гуманитарной поддержки и восстановления Украины.

«Продолжаем тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок. Ожидаем подписание двусторонних документов между Украиной и Словакией как продолжение нашей политики «нового прагматизма», - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.