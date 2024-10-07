На Закарпатті розпочалася зустріч Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо

Денис Шмигаль та Роберт Фіцо обговорять співпрацю в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці.

У понеділок, 7 жовтня, неподалік Ужгорода розпочалася зустріч прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля та Словаччини Роберта Фіцо.

Глава уряду України Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні проведуть другі міжурядові консультації з урядом Словаччини та прем'єр-міністром Робертом Фіцо.

«Зосередимося на обговоренні дорожньої карти — плану спільних заходів, який підписали під час нашого першого засідання. Це, зокрема, співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі», - заявив він.

Також він додав, що планується порушити питання посилення підтримки мирного плану Президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України.

«Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель. Очікуємо на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження нашої політики «нового прагматизму», - додав він.

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