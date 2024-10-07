У Німеччині суд став на бік компанії, що займається ШІ, у суперечці про авторські права на зображення

Фотограф назвав рішення суду «чорним днем для творчої спільноти Німеччини».

Фото: linkedin.com

Регіональний суд Гамбурга відхилив позов фотографа, який подав до суду на некомерційну компанію LAION, яка займається розробкою штучного інтелекту, за використання його зображень для навчання генераторів зображень на базі штучного інтелекту, пише Globallegalpost.

Німецький суд ухвалив, що використання компанією LAION зображень Роберта Кнешке для навчання своїх наборів даних підпадає під виняток із правила про порушення авторських прав відповідно до розділу 60(d) німецького закону про авторські права (що реалізує статтю 3 Директиви ЄС про авторські права).

Ронак Калхор-Вітцель, адвокатка Norton Rose Fulbright у Мюнхені, заявила, що рішення було «дещо несподіваним», оскільки виняток із розділу 60(d) не розглядався на першому слуханні у липні. Це виняток із правил про порушення авторських прав щодо інтелектуального аналізу текстів та даних з метою наукових досліджень.

Вона зазначила, що під час слухань суд розглянув застосування розділу 44(b) (що реалізує статтю 4 Директиви про єдиний цифровий ринок), який є ширшим винятком для інтелектуального аналізу текстів чи даних — іншими словами, не обмежуючись дослідницькими організаціями, — і очікувалося, що суд заснуватиме своє рішення на цьому виключенні.

Особливий інтерес представляє той факт, що розділ 44b дозволяє «власнику авторських прав зберігати свої права, за умови, що він робить це в машиночитаному форматі».

Роберт Кнешке розповів netzpolitik.org: «Це чорний день для творчої спільноти Німеччини». На його думку, особливо проблематично те, що LAION тісно пов'язана з компанією Stability AI, яка управляє генератором зображень Stable Diffusion.

Відповідно до статті 60d Закону про авторське право, установи, які співпрацюють із приватною компанією, що має вирішальний вплив на організацію досліджень та преференційний доступ до результатів наукових досліджень, не можуть розраховувати на науковий привілей. Але такий зв'язок не вдалося довести у суді.

«Використання зображення було б заборонено у компанії, але раптом воно має бути законним. Результат залишається тим самим, з тією різницею, що вигоду отримують одночасно кілька компаній. Я вважаю, що це ганьба», — каже Кнешка. Він роздумує, чи варто оскаржити рішення суду.

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