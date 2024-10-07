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В Україні для учні початкових класів запровадили безоплатне харчування

15:39, 7 жовтня 2024
Раніше на таку підтримку могли розраховувати лише учні пільгових категорій.
В Україні для учні початкових класів запровадили безоплатне харчування
Фото: mukachevo.net
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В Україні від жовтня запроваджено безоплатне харчування для учнів 1-4 класів. Для цього за ініціативою Президента Володимира Зеленського на 2024 рік з державного бюджету виділено 2 млрд грн. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що раніше на таку підтримку могли розраховувати лише учні пільгових категорій. При цьому витрати покривалися місцевими бюджетами, що створювало нерівність, адже можливості місцевих бюджетів дуже різні.

«Тепер за ініціативою Президента це питання врегульоване – усі діти, які навчаються у початкових класах, зможуть отримувати харчування, а фінансуватиметься це за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», – зазначив Гетманцев.

За його словами, заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або залучати компанії, що спеціалізуються на кейтерингу.

«Харчування повинно відповідати вимогам Постанови Кабміну від 24 березня 2021 року № 305, зокрема, оновленим нормам споживання основних груп продуктів для організації одноразового харчування в закладах ЗСО, а також законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів. Найважливішим завданням залишаються забезпечення достатнього фінансування відповідної програми у бюджеті на 2025 рік», – вказав нардеп.

Як повідомили в Міносвіти, надані гроші територіальні громади можуть використовувати для закупівлі продуктів або оплати послуг кейтерингу. Водночас вартість гарячого харчування для школярів початкових класів не повинна перевищувати вартість для учнів 5-11 класів.

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