В Украине для учеников начальных классов ввели бесплатное питание

В Украине с октября введено бесплатное питание для учеников 1-4 классов. Для этого по инициативе Президента Владимира Зеленского на 2024 из государственного бюджета выделено 2 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он напомнил, что раньше на такую поддержку могли рассчитывать только ученики льготных категорий. При этом расходы покрывались местными бюджетами, что создавало неравенство, ведь возможности местных бюджетов очень разные.
«Теперь по инициативе Президента этот вопрос урегулирован – все дети, которые учатся в начальных классах, смогут получать питание, а будет финансироваться за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам», – отметил Гетманцев.
По его словам, учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или привлекать компании, специализирующиеся на кейтеринге.
«Питание должно отвечать требованиям Постановления Кабмина от 24 марта 2021 г. № 305, в частности, обновленным нормам потребления основных групп продуктов для организации одноразового питания в заведениях ВСО, а также законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов. Важнейшей задачей остается обеспечение достаточного финансирования соответствующей программы в бюджете на 2025 год», – указал нардеп.
Как сообщили в Минобразования, предоставленные деньги территориальные общины могут использовать для закупки продуктов или оплаты услуг кейтеринга. В то же время, стоимость горячего питания для школьников начальных классов не должна превышать стоимость для учащихся 5-11 классов.
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