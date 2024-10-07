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В Украине для учеников начальных классов ввели бесплатное питание

15:39, 7 октября 2024
Ранее на такую ​​поддержку могли рассчитывать только ученики льготных категорий.
В Украине для учеников начальных классов ввели бесплатное питание
Фото: mukachevo.net
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В Украине с октября введено бесплатное питание для учеников 1-4 классов. Для этого по инициативе Президента Владимира Зеленского на 2024 из государственного бюджета выделено 2 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он напомнил, что раньше на такую ​​поддержку могли рассчитывать только ученики льготных категорий. При этом расходы покрывались местными бюджетами, что создавало неравенство, ведь возможности местных бюджетов очень разные.

«Теперь по инициативе Президента этот вопрос урегулирован – все дети, которые учатся в начальных классах, смогут получать питание, а будет финансироваться за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам», – отметил Гетманцев.

По его словам, учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или привлекать компании, специализирующиеся на кейтеринге.

«Питание должно отвечать требованиям Постановления Кабмина от 24 марта 2021 г. № 305, в частности, обновленным нормам потребления основных групп продуктов для организации одноразового питания в заведениях ВСО, а также законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов. Важнейшей задачей остается обеспечение достаточного финансирования соответствующей программы в бюджете на 2025 год», – указал нардеп.

Как сообщили в Минобразования, предоставленные деньги территориальные общины могут использовать для закупки продуктов или оплаты услуг кейтеринга. В то же время, стоимость горячего питания для школьников начальных классов не должна превышать стоимость для учащихся 5-11 классов.

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