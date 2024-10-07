Экс-главе КСУ Александру Тупицкому и правоохранителям, которые переправили его за границу, сообщены подозрения

Бывшему Председателю КС и правоохранителям, которые его переправляли за границу, сообщено о подозрениях.

В Государственном бюро расследований проинформировали о том, что по материалам расследования сообщено о подозрении бывшему Главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому, сотруднику ГПСУ и заместителю начальника одного из районных отделов правоохранительного органа.

«ГБР в сотрудничестве с Администрацией Государственной пограничной службы Украины, ДВБ Нацпола и СБУ собрало доказательства причастности фигурантов к организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины», - отметили в Госбюро.

В частности, по материалам расследования, правоохранитель создал организованную группу, которая переправляла военнообязанных мужчин через государственную границу и подыскивал желающих воспользоваться их услугами.

«Для этого он нанял водителя, перевозившего мужчин за пределы Украины на автомобиле через пропускные пункты, где работали члены этой группировки. Он лично контролировал, чтобы пограничники пропускали эти автомобили без проверки документов у пассажиров и досмотра транспортного средства. Документы проверяли только у водителя, и только его вносили в базу данных лиц, пересекших государственную границу Украины. За пределами пункта пропуска водитель выходил из автомобиля, передавал управление лицу, которое он только что незаконно вывез из Украины, после чего возвращался обратно в Украину пешком, где получал вознаграждение от правоохранителя. Автомобиль при этом с незаконно переправленными гражданами Украины ехал дальше и уже официально въезжал в соседнее государство», - пишут в ГБР.

По материалам расследования, отмечают в Государственном бюро, по этой схеме в марте 2022 года покинул Украину и бывший глава КСУ. Кроме того, указывают в ГБР, при этом он способствовал незаконному пересечению границы еще двум гражданам, которые ехали с ним в автомобиле.

«Бывшему главе КСУ сообщено о подозрении в незаконной переправке граждан через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины), а правоохранителю и пограничнику по части третьей этой же статьи», - сообщают в ГБР.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора объявлен в розыск бывший Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий.

Прокуроры обратились с соответствующим ходатайством в связи с неоднократными неявками обвиняемого в судебные заседания.

«В марте 2022 года он с нарушением обязательных процедур пограничного и таможенного контроля выехал за пределы Украины и сегодня на территорию Украины не вернулся.

Прокурорами Офиса Генерального прокурора поддерживается публичное обвинение в уголовном производстве в отношении бывшего председателя и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины по факту совершения ими по предварительному сговору несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Государственной казначейской службы Украины (ч. 2 статьи 361 УК Украины)», - отметили в Офисе Генерального прокурора.

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