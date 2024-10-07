В ГСЧС предупреждают об опасности кассетных элементов ракеты Х-101, похожих на маленькие шарики

Они имеют небольшой размер и могут выглядеть как железный мячик, но их взрывчатка предназначена для нанесения значительного ущерба.

Источник фото: ГСЧС

После ракетных обстрелов на земле остается много предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о новой угрозе на нашей территории — кассетных элементах ракеты Х-101.

Они имеют небольшой размер и могут выглядеть как железный мячик. Но их взрывчатка предназначена для нанесения значительного ущерба. Хотя они и могут казаться безвредными, но содержат большое количество взрывчатого вещества, отмечают в ГСЧС.

Специалисты отмечают, что в случае, если наткнулись на подозрительный предмет, категорически запрещается трогать эти элементы руками, приближаться к ним, поднимать или перемещать их.

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