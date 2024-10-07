На Днепропетровщине задержали еще двух корректировщиков фсб, которые наводили российские ракеты

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще двух участников агентурной сети фсб, разоблаченной в августе этого года на Днепропетровщине.

«Тогда контрразведчики СБУ задержали 6 участников вражеской ячейки, корректировавшие ракетно-дроновые атаки россии по региону. Основными целями неприятеля были объекты военной и критической инфраструктуры. В настоящее время установлено местонахождение и задержаны еще два агента этой группы», - заявили в спецслужбе.

Злоумышленниками оказались 56-летний руководитель охраны одного из местных предприятий и 48-летняя безработная, проживавшая в пригороде Днепра.

Агенты действовали отдельно друг от друга, но замыкались на общего российского куратора, координировавшего подрывную деятельность всей сети.

По его указанию фигуранты готовили координаты для воздушных ударов по локациям Сил обороны и объектам Укрзализныци, задействованным в переправке боевой техники и боеприпасов на фронт.

Также злоумышленники отслеживали маршруты движения военных колонн ВСУ в направлении передовой.

«Чтобы получить разведданные вражеские приспешники объезжали улицы областного центра и прилегающих территорий, где фиксировали нужные объекты. В дальнейшем агенты готовили «отчеты», которые отправляли фсб в виде геолокаций потенциальных целей с их детальным описанием», – заявили в СБУ.

Фигурантов задержали по местам жительства. При обыске у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Злоумышленникам сообщили о подозрении. В настоящее время они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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